مجدي حسن: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محرك رئيسي لتنمية الاقتصاد المصري

قال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد بمصر وباكستان، أن مصر تشهد تطورًا تقنيًا سريعاُ يمكنها من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية، تحرص ماستركارد على دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق هذه الإمكانات ونشر نظم المدفوعات الرقمية في البلاد من خلال العديد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، كما نعمل على توفير أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات، مما يؤدي لتحقيق الشمول المالي لقاعدة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع ويمهد الطريق نحو الاقتصاد الذكي".





وأضاف حسن: "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عامل رئيسي لنمو الاقتصاد المصري، وهي نقطة استراتيجية بالنسبة لنا وسنستمر في تطوير حلول المدفوعات الرقمية التي تتميز بالشفافية والسلاسة والأمان لتلبية متطلبات الشركات المختلفة".