تكريم أندية بنى سويف الحاصلة على مراكز متقدمة بالموسم الكروى

نظمت منطقة كرة القدم ببنى سويف حفلا لتكريم أندية بنى سويف الحاصلة على المركز الأول والثانى ببطولات المنطقة كرويا .





الحفل شهد حضور اللواء تامر ابو النجا السكرتير العام المساعد وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم واللواء محمد كساب عضو مجلس النواب بجانب اللواء رشاد الدهشوري رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى الأسبق وخالد حفنى العضو البرلماني السابق وسيد الأمين نقيب المهن الرياضية وتونى عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين وبعض أعضاء وروساء مجالس إدارات الأندية.





وخلال الحفل تم تكريم أندية بنى سويف وتليفونات بنى سويف واهناسيا الرياضى وببا وسمسطا والواسطى والفشن.





كا تم تكريم مسوؤلى مركز شباب سمسطا الصاعد حديثا لدورى القسم الثالث وتكريم حسين اوشن لاعب بنى سويف السابق وحمدى سعد وعبد الحكيم حلمى ومحسن لطفى واعضاء مجلس إدارة منطقة بنى سويف لكرة القدم وروؤساء اللجان الفرعية .





وخلال حفل التكريم حرص اللواء تامر ابو النجا السكرتير العام المساعد على إجراء حوار مفتوح مع مسوؤلى الأندية وأعضاء مجالس الإدارات وممثلي وسائل الإعلام وذلك لبحث المشكلات المتعلقة بالأندية والوعد بتحديد لقاء دورى وإقامة تكريم لرموز الرياضة بمحافظة بنى سويف .