رانيا بدوي: للموت احترام لكن حاشى لله أن يكون مرسي شهيدا

علقت الإعلامية رانيا بدوي، على وفاة محمد مرسي، داخل السجن، قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون".





وأضافت "بدوي" في تدوينه نشرتها على صفحتها الرسمية لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" مساء اليوم: "للموت احترام لكن حاشي لله أن يكون محمد مرسي شهيدًا، لأنه انتمى إلى تنظيم قاتل، وحكم عليه في ٥ قضايا سابقة مخلة بالشرف وأمن الوطن".





وتابعت: "من أراد أن يحزن فليحزن دون أن يصبغ عليه صفة الشهادة ولا البطولة فمازال كثير منا يحزن على من قتلتهم جماعة مرسي ويبقي علم الشهادة عند الله".





جدير بالذكر أن مرسي بدأ فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 يونيو 2012 بعد ترشحه عن جماعة الإخوان، وتولى مهام منصبه في 30 يونيو من العام 2012، وجرى عزله في 3 يوليو من العام 2013 عقب ثورة شعبية أطاحت به، وتم محاكمته في عدة قضايا خاصة بالتخابر مع حماس وقطر واقتحام السجون وقتل المتظاهرين، وصدرت ضده أحكام قضائية ونهائية بالسجن.





وتوفي اليوم الاثنين محمد مرسي، عن عمر ناهز 67 عاما، خلال نقله إلى المستشفى إثر إصابته بنوبة إغماء أثناء محاكمتة في محكمة جنايات القاهرة، و23 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".





وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر، قائلًا: إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.





وأضاف البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلي رحمة الله تعالي وقد أوري التقرير الطبي المبدئي انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المتوفي محمد مرسي عيسي العياط وجد انه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.



