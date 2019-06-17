الرئاسة: مصر تعد قبلة مشجعة للبيلاروسيين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المصرية والبيلاروسية من أجل تبادل الخبرات في مواجهة العناصر الإرهابية، وإعطاء الجانب البيلاروسي التصور الصحيح لمفهوم الإرهاب، وذلك خلال لقاء السيسي برئيس الوزراء البيلاروسي.





وأضاف "راضي"، خلال حواره في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، أن السيسي شدد على ضرورة التبادل بين الجانبين في تكنولوجيا المعلومات ونظم التأمين، حيث تسير الحكومة المصرية حاليًا في الميكنة ورقمنة مؤسسات الدولة.





وأشار إلى أن مصر تُعد ثاني أكبر مقصد سياحي للشعب البيلاروسي في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تُمثل حاليا للبيلاروسين قبلة مشجعة جدًا سواء للسياحة أو ريادة الأعمال أو الاستثمارات من أجل توطين الانتاج والعمل على زيادة الصناعات المشتركة، وذلك بعد اهتمام القيادة السياسية في مصر بتطوير البنية الأساسية مثل الطاقة والكهرباء والغاز.



