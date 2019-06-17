عاجل.. النيابة تصرح بدفن جثة محمد مرسي
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:59 م
هبة عبد الحفيظ
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أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعى من مهمتها، حيث كان ذلك بعد إصدار قرار من النائب العام أوضح فيه تفاصيل وفاة الأخير أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر.
وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الاول، لمناظرة جثمان محمد مرسي العياط بالمستشفي، عقب وفاته أثناء محاكمته، وإعداد تقرير بها، وذلك بمعاونة فريق من نيابة أمن الدولة العليا، لكشف ملابسات الواقعة.
وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر، قائلاً: إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة .
وأضاف البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلي رحمة الله تعالي وقد أوري التقرير الطبي المبدئي انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المتوفي محمد مرسي عيسي العياط وجد انه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.
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