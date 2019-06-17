عاجل.. النيابة تصرح بدفن جثة محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعى من مهمتها، حيث كان ذلك بعد إصدار قرار من النائب العام أوضح فيه تفاصيل وفاة الأخير أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر.









وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الاول، لمناظرة جثمان محمد مرسي العياط بالمستشفي، عقب وفاته أثناء محاكمته، وإعداد تقرير بها، وذلك بمعاونة فريق من نيابة أمن الدولة العليا، لكشف ملابسات الواقعة.



