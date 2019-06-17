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البورصة الأمريكية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:39 م
البورصة الأمريكية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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تعافت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع بقيادة "نتفليكس" و"فيسبوك" اللذان صعدا بنحو 3.2 بالمائة و4.2 بالمائة على التوالي.

ويترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي الذي يبدأ غداً الثلاثاء لمدة يومين مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة، لكن الأسواق تنتظر إشارات محتملة حول اتجاه المركزي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام الجاري.

وعلى صعيد التطورات التجارية، قال وزير التجارة الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية في حال عدم التوصل لصفقة بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وينتظر المستثمرون احتمالية حدوث انفراجة في الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يلتقي مسؤولي الدولتين بقمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، شهد مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي هبوطاً حاداً خلال الشهر الجاري في أكبر وتيرة انخفاض في التاريخ، كما تراجعت ثقة بناة المنازل الأمريكية الجديدة لأول مرة في 2019.

وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي تعاملات اليوم على ارتفاع هامشي بلغ 0.09 بالمائة إلى مستوى 26112.5 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.09 بالمائة إلى 2889.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 7845.02 نقطة.

وبحلول الساعة 8:09 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.551.
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