ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مهاجم ريال مدريد على أعتاب بنفيكا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:42 م
مهاجم ريال مدريد على أعتاب بنفيكا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشفت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الإثنين، أن مهاجم ريال مدريد، راؤول دي توماس، أصبح قريباً للغاية من الانتقال إلى صفوف بنفيكا البرتغالي.

لعب رأس الحربة الإسباني (24 عاماً) معاراً خلال الموسمين الماضيين لصفوف رايو فايكانو، ليتحول إلى نجم الفريق.

وأكدت صحيفة ريكورد الرياضية، أن بنفيكا رفع عرضه لشراء دي توماس، الذي يمتد عقده مع الريال حتى 2023، إلى 20 مليون يورو، بينما خفّض "الملكي" قيمة اللاعب من 35 إلى 25 مليون يورو.

وقاد دي توماس فريق رايو في موسم 2017-2018 للتأهل إلى الأضواء بعد تسجيله 24 هدفاً، بينما سجل في موسم 2018-2019 14 هدفاً.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور