مهاجم ريال مدريد على أعتاب بنفيكا

كشفت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الإثنين، أن مهاجم ريال مدريد، راؤول دي توماس، أصبح قريباً للغاية من الانتقال إلى صفوف بنفيكا البرتغالي.





لعب رأس الحربة الإسباني (24 عاماً) معاراً خلال الموسمين الماضيين لصفوف رايو فايكانو، ليتحول إلى نجم الفريق.





وأكدت صحيفة ريكورد الرياضية، أن بنفيكا رفع عرضه لشراء دي توماس، الذي يمتد عقده مع الريال حتى 2023، إلى 20 مليون يورو، بينما خفّض "الملكي" قيمة اللاعب من 35 إلى 25 مليون يورو.





وقاد دي توماس فريق رايو في موسم 2017-2018 للتأهل إلى الأضواء بعد تسجيله 24 هدفاً، بينما سجل في موسم 2018-2019 14 هدفاً.



