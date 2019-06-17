ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو عبد الحميد: كان من المهم وضع السيسي إكليل الزهور على النصب التذكاري ببيلاروسيا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:38 م
عمرو عبد الحميد: كان من المهم وضع السيسي إكليل الزهور على النصب التذكاري ببيلاروسيا
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنصب التذاكري بالعاصمة البيلاروسية مينسك ووضع أكليل من الزهور في مستهل زيارته لـ "بيلاروسيا" تُعد لافته رائعة، كون هذا النصب التذكاري له رمزية كبيرة لدى الشعب البيلاروسي.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك حوالي 2 مليون قتيل من بيلاروسيا ضمن ضحايا العمليات الحربية في الحرب العالمية الثانية، فنجد أن في كل منزل بلا روسي هناك شهيد حرب، ولهذا يطلقوا على الحرب العالمية الثانية "الحرب الوطنية العظمى".

وأشار الإعلامي، إلى أن الشعب البيلاروسي يُقدر مثل هذه اللافتات مثلهم مثل اي شعب، وكان من المهم جدًا أن يقوم الرئيس السيسي بهذه اللافتة ووضع أكليل من الزهور على النصب التذاكري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لزعيم مصرى، كما شارك الرئيس فى وضع أكليل الزهور وذلك فى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك.
Advertisements
المزيد عن: محافظات عمرو عبد الحميد العاصمة مينسك أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور