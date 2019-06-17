عمرو عبد الحميد: كان من المهم وضع السيسي إكليل الزهور على النصب التذكاري ببيلاروسيا

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنصب التذاكري بالعاصمة البيلاروسية مينسك ووضع أكليل من الزهور في مستهل زيارته لـ "بيلاروسيا" تُعد لافته رائعة، كون هذا النصب التذكاري له رمزية كبيرة لدى الشعب البيلاروسي.





وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك حوالي 2 مليون قتيل من بيلاروسيا ضمن ضحايا العمليات الحربية في الحرب العالمية الثانية، فنجد أن في كل منزل بلا روسي هناك شهيد حرب، ولهذا يطلقوا على الحرب العالمية الثانية "الحرب الوطنية العظمى".





وأشار الإعلامي، إلى أن الشعب البيلاروسي يُقدر مثل هذه اللافتات مثلهم مثل اي شعب، وكان من المهم جدًا أن يقوم الرئيس السيسي بهذه اللافتة ووضع أكليل من الزهور على النصب التذاكري.



