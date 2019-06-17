لوبيتيجي يسعى لضم نجم الريال إلى إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية يسعى للحصول على خدمات نجم ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن جولين لوبيتيجي مهتم بالحصول على خدمات داني سيبايوس معه في إشبيلية ، بعد تأكيد مغادرة اللاعب ريال مدريد هذا الصيف.









وكانت التقارير قد أشارت إلى سيبايوس ضمن اللاعبين الذين باتو خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان بالأضافة إلى جاريث بيل وإيسكو.









وتعاقدت إدارة ريال مدريد حالياً مع 5 صفقات (إيدين هازارد، رودريجو ولوكا يوفيتش، فيرلان ميندي)، وتسعى الإدارة لبيع لاعبين آخرين من أجل عمل توازن مالي.



