وحدة كفرالبطيخ تزيل 1225 متر تعد على أرض زراعية بقرية البساتين (صور)
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:49 م
هند الشيال
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، التابعة لمحافظة دمياط، برئاسة مجدى خاطر، اليوم الإثنين، بإزالة فورية لحالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية البساتين مركز كفر البطيخ على مساحة 1225 متر،عبارة عن حفر لبناء سور على المساحة المذكورة، وتم إزالة التعدي وإعادة الأرض إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي لأي تعدي عليها وإزالتها في المهد.
تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي لأي تعدي عليها وإزالتها في المهد.
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