خاص| المزين: حظوظ مصر كبيرة وخبرة صلاح قادرة على قيادة المنتخب لأجواء بعيدة وتريزيجيه ينقصه اللمسة الأخيرة

تألق كعادته في قيادة أندية الممتاز ب لدوري الأضواء، حيث ساهمت خبراته في إقتناص بطاقة التأهل مع طنطا هذا الموسم للدوري الممتاز، وسبق له الصعود بثلاثة فرق من القسم الثاني، وذلك مع نادي الرجاء عام 2014 ونادي الشرقية عام 2016 ونادي الأسيوطي سبورت عام 2017، أنه 'أيمن المزين' أبن مدينة الأسكندرية والمدير الفني لفريق طنطا.

يحاور الفجر الرياضي المدير الفني المخضرم، عن بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو، والذي يخوض فيها منتخب مصر غمار السباق القاري متربعا علي عرش القارة الإفريقية بواقع 7 ألقاب، وإليكم الحوار التالي:-









- ما رأيك في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

أرى أن أجيرى هو صاحب الرأى الأول والأخير، لأنه هو الذى يحدد طريقة اللعب والأسلوب، فبالتالى سوف يختار اللاعبين الذين يطبقون هذا الأسلوب وتنفيذ الطريقة.









- أستعانة أجيري بمهاجمين متشابهين في الطريقة، كيف تري الأمر!

فعلا لديك حق فى هذه النقطة، ولكنه يعتمد على الزيادات من الخلف وإنطباقات الهافات والزيادة من وسط الملعب، لو لعب بهذا الأسلوب سوف يحتاج هذه النوعية من المهاجمين، لكنني كنت أفضل إختيار مهاجم متحرك ولكن من الممكن أن يقوم 'أحمد على' بهذا الدور.









- هل تري أن محمد صلاح قادر علي قيادة منتخب مصر للمراكز الأولي في البطولة!

خبرة مستوى محمد صلاح والنتيجة، التي وصل اليها، يستطيع أن يقود المنتخب لأجواء بعيدة وقد فعلها من قبل بالوصول لكأس العالم، بجانب القدرة على التعامل مع هذه المواقف من ضغوط وقدرته على التعامل معها.









- رأيك في ترزيجيه، وهل مظلوم إعلاميا!

تريزيجيه لاعب بشكل أوروبى ولكن ينقصه إكمال المباراة بنفس المستوى، واللمسة الاخيرة على المرمى وخاصة النقطة الاخيرة.









- حظوظ منتخب مصر في الفوز باللقب!

حظوظ منتخب مصر كبيرة طبعا لوجود البطولة على أرض مصر ومنتخب مصر ليس بالهين على ملعبه، بجانب المساندة الجماهيرية وصعوبة خسارة المنتخب على أرضه.









- ما هي المنتخبات التي تتوقع ظهورها بشكل قوي؟

هناك منتخبات كبيره جدا وأصحاب مستوى مرتفع، لا نستطيع إستبعادها لانها دائما فى المنافسة، والبطولات المجمعة لها أجواء مختلفة، فأرى أن منتخب نيجيريا والكاميرون والسنغال والمغرب وتونس والغان وكوت ديفوار وطبعا المنتخب المصرى.









- من وجهة نظرك! الأختيار لحارس المرمي بسبب الخبرة أم التألق داخل المعسكر؟

من الإختيارات أرى أنه سوف يعتمد على الخبرات فى حراسة المرمى وإن كنت أرى أن جنش رائع فى هذه الفترة ويستحق حراسة مرمى المنتخب.