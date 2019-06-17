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رد غريب من رئيس برشلونة على صفقات ريال مدريد النارية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:29 م
رد غريب من رئيس برشلونة على صفقات ريال مدريد النارية
بارتوميو
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علاء خليف
 
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علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على الصفقات الجديدة لنادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي، مؤكدًا أنه غير مهتم بتلك الصفقات وأنه لا يزال أمامه مزيد من الوقت لتدعيم صفوف البارسا.

 

وتعاقد ريال مدريد مع 6 لاعبين حتي الآن أبرزهم هازارد ويوفيتش، بينما فشل برشلونة في حسم أي صفقة حتي الآن.

 

وقال "بارتوميو" في تصريحات صحفية: "نحن نقوم بإدارة بطيئة ولكنها أمنة، ولا يزال هناك أمامنا 3 أشهر بشأن الانتقالات، يونيو ويوليو وأغسطس، حيث سيكون هناك راحلين وقادمين".

 

وتابع: "سننظر أيضاً إلى فريق برشلونة الثاني الذي يملك بعض اللاعبين الرائعين، لسنا في عجلة من أمرنا، ونخطط للموسم المقبل بتريث شديد".

 

ونفي "بارتوميو" وجود أي اتصالات مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد لضمه لصفوف الفريق الكتالوني.

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