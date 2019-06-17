وداعا للاحتكار.. القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا CAN 2019
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:20 م
محمد أيمن
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ينتظر الكثير من عشاق الكرة في الوطن العربي موعد إنطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من يوم 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو من أجل متابعة نجوم عالمية تسطع على أرض مصرية.
ويبحث المتابع العربي عن القنوات المفتوحة التي تمكنه من متابعة مباريات البطولة على الهواء مباشرةً بصورة مفتوحة بعيداً عن الإحتكار والنظام الديكتاتوري الذي تفرضه بعض القنوات الاخرى والتي تتطلب دفع مبالغ مالية باهظة نظير الحصول على حق المباريات.
وتستضيف أربعة محافظات مصرية البطولة وهي القاهرة والسويس بالإضافة إلى الإسماعيلية والإسكندرية ويشارك فيها 24 منتخب للمرة الأولى بعد أن كانت تلعب سابقاً في النظام القديم بمشاركة ستة عشر منتخباً فقط.
وتمكن القنوات المفتوحة في الآتي :-
قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية : القمر Astra 19E التردد 11538 – 27500 - V
قناة ديكال بلوس القمر DECALE + Astra 19E التردد 12012 – 29500 – V
قناة يوروسبورت فرنسا القمر استرا 19.2 التردد 12581 – 22000 – V
قناة يوروسبورت 2 القمر هوتبيرد 13 – التردد 11240- 27500 - V
قناة سبورت بلس القمر استرا 19E التردد 12402 – 27500 – V
قناة RTS1 القمر Eutelsat 5°W التردد 12690 – 30000 – V
القمر Eutelsat 7°W التردد 11721 – 30000 – H
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