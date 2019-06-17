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الكشف عن حقيقة مفاوضات تشيلسي مع لامبارد

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:27 م
الكشف عن حقيقة مفاوضات تشيلسي مع لامبارد
لامبارد
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منى العوضي
 
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كشف ميل موريس رئيس نادي ديربي كاونتي الانجليزي، حقيقة تلقيه عروض من مسؤولي تشيلسي للتعاقد مع فرانك لامبارد المدير الفني للفريق حالياً.

 

وقال موريس خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد أوضحنا رأينا بشكل صريح للجميع ولفرانك لامبارد نفسه، نحن نريد الإبقاء عليه".

 

وأضاف: "إذا أراد تشيلسي التعاقد مع لامبارد فيجب عليهم تقديم عرض بذلك، ونحن في الوقت ذاته سنبذل قصارى جهدنا لاستكمال خططنا للموسم المقبل، ونعمل عن قرب مع فرانك وهو يعلم أن كل شخص مرتبط بالنادي يريد بقاءه".

 

الجدير بالذكر أن نادي يوفنتوس أعلن أمس الأحد عن تعاقده مه الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الانجليزي.

 

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