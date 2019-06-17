وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين ‏وضعاف البصر للعام الدراسي 2018/2019.





وبلغ عدد الدراسين الذين تقدموا لأداء الامتحان النهائي 19 دارس بواقع عدد 8 ‏دارسين و11 دارسة، وجاءت النسبة المئوية للنجاح 100%.‏



