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وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:25 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين ‏وضعاف البصر للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد الدراسين الذين تقدموا لأداء الامتحان النهائي 19 دارس بواقع عدد 8 ‏دارسين و11 دارسة، وجاءت النسبة المئوية للنجاح 100%.‏

جدير بالذكر  أن الامتحان عقد خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019 وحتى يوم ‏السبت الموافق 11/5/2019.
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