دوللي شاهين ترتدي "هوت شورت".. وتطلب من جمهورها الدعاء (صورة)
الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:45 م
الفجر الفني
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شاركت الفنانة دوللي شاهين، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة وهي ترتدي "هوت شورت"، وتطلب من جمهورها الدعاء لها.
علقت "شاهين"، على الصورة: "معدتى تعبانى اوى .. ادعو لى"، وقد تلقت عددًا من التعليقات الإيجابية من جانب جمهورها ومتابعيها الذين أعربوا عن حزنهم ودعوا لها بالشفاء العاجل.
وكانت تألقت الفنانة في أحدث حفلاتها، بإحدى القرى السياحية في العين السخنة، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك التى شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين كليب "حبيبي غير"، وارتدت دوللي في الكليب الزى الخليجى البدوي، ليتماشى مع أجواء الكليب، الذي يعتبر ثاني تجربة لها في الإخراج بعد كليب "يا حلو صبح" الذي قدمته بعد أن غناه المطرب القدير محمد قنديل.
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