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إسبانيا تنشر 40 ألف ضابط شرطة إضافى لتأمين المناطق السياحية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:45 م
إسبانيا تنشر 40 ألف ضابط شرطة إضافى لتأمين المناطق السياحية
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خاطر عبادة
 
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تعتزم إسبانيا نشر أكثر من 40 ألف ضابط شرطة إضافى حول المناطق السياحية الحيوية الصيف الجارى وسط مخاوف من هجمات إرهابية جديدة فى أوروبا.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، أنّ الضباط من الشرطة القومية والحرس المدنى سينزلون الشوارع بدءً من ا يوليو وحتى 31 أغسطس على الأقل كجزء من عملية الصيف.

وستتمركز الشرطة فى مناطق الكثافة السياحية العالية، مثل المطارات ، والموانيء، والشواطيء، والفنادق.
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