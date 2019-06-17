إسبانيا تنشر 40 ألف ضابط شرطة إضافى لتأمين المناطق السياحية

تعتزم إسبانيا نشر أكثر من 40 ألف ضابط شرطة إضافى حول المناطق السياحية الحيوية الصيف الجارى وسط مخاوف من هجمات إرهابية جديدة فى أوروبا.





ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، أنّ الضباط من الشرطة القومية والحرس المدنى سينزلون الشوارع بدءً من ا يوليو وحتى 31 أغسطس على الأقل كجزء من عملية الصيف.



