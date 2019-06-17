فرنسا تحث تركيا على وقف "الأنشطة غير القانونية" في قبرص
الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:42 م
احمد ثابت
Advertisements
Advertisements
دعت فرنسا
تركيا إلى وقف "الأنشطة غير القانونية" في المنطقة الاقتصادية الخالصة
لقبرص .
وأضاف الرئيس
إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن هذه القضية
وقال عقب قمة
لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا "أريد أن أؤكد مجددا تضامني مع
قبرص ودعمي واحترامي لسيادتها و يتعين على تركيا وقف أنشطتها غير القانونية في
المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ."
ضغط أعضاء
الاتحاد الأوروبي على تركيا للتخلي عن خططها للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة تطالب
بها السلطات القبرصية كجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة المحيطة بالجزيرة .
وشدد ماكرون
على أن "الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفًا في هذا الشأن ."
Advertisements
المزيد عن: الضامن
- اليونان تتهم تركيا بانتهاك السيادة القبرصية
- قبرص تطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف استفزازها بالمنطقة الاقتصادية
- قبرص تصدر مذكرات اعتقال بحق طاقم السفينة التركية
- الرئيس القبرصي يصف الأنشطة التركية فى المياه الاقتصادية لبلاده بـ"غزو ثان"
- الأوضاع تتأزم.. قرصنة تركية ورفض دولي وقبرص تطلب تدخّل الإنتربول
- الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبة أنقرة باحترام "الحقوق السيادية" لقبرص
- قبرص: محاولة تركيا التنقيب عن الغاز انتهاك لسيادتنا (فيديو)
- عاجل.. "ماكرون" يدعو تركيا إلى وقف أنشطتها غير القانونية في قبرص
- ماكرون يطالب تركيا بوقف أنشطتها قبالة سواحل قبرص
- رئيس قبرص: تركيا انتهكت القانون فى نزاع على الغاز الطبيعى