البنك المركزي: صندوق النقد الدولي عرض تمديد التعاون مع مصر من خلال برامج أخرى





قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن صندوق النقد الدولي عرض تمديد التعاون مع مصر من خلال برامج أخرى إلا أنه تم رفض ذلك، مؤكدا أن مصر لا تحتاج الى برامج إصلاحية جديدة في ضوء ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي.





وأضاف عامر فى تصريحات على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية الثاني سيملس شمال افريقيا ٢٠١٩ الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن الحكومة تدرس الأشكال المناسبة للتعاون مع صندوق النقد بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي والذي ينتهي منتصف هذا العام.





وأشار إلى إن صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ووصفه بأنه أنجح برنامج اقتصادي في العالم.







