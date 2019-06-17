ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤشر البورصة السعودية يغلق على ارتفاع وسط صعود جماعى للقطاعات

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:19 م
مؤشر البورصة السعودية يغلق على ارتفاع وسط صعود جماعى للقطاعات
Advertisements
طباعة
الفجر السعودى
 
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1% رابحا 88.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8975.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.46% رابحا 16.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 218.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 162 شركة، فيما تراجعت 18 شركة. 
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.97%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%.
 
وجاء سهم "أمانة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.31%، دار الأ بنسبة 6.17%، ثم عناية بنسبة 5.27%، فيما تصدر سهم "ساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.56% ثم البابطين بنسبة 1.27%، ثم صناعات كهربائية بنسبة 1.16%.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور