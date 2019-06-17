مؤشر البورصة السعودية يغلق على ارتفاع وسط صعود جماعى للقطاعات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1% رابحا 88.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8975.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.46% رابحا 16.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.74 نقطة.





وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 218.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 162 شركة، فيما تراجعت 18 شركة.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.97%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%.