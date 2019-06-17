متخصصون: الإعلام والدراما من أهم المجالات المؤثرة في الشباب

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة تحت عنوان "تأثير وسائل الإعلام والفن على صناعة الرأى العام الشبابى"، وذلك أمس الأحد بمقر المكتبة بالزمالك.

ضيوف الندوة، اللواء الدكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات والموارث بالجامعة الأمريكية، وخبيرة الموضة ندى حسام، وأدار الندوة الإعلامى حسام مصطفى، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة.

تحدث اللواء الدكتور أحمد توفيق فى البداية، عن علم ادارة الأزمات والتعريف بهذا العلم ومدى تأثيره فى الإعلام وتوجيه المجتمعات، كما تحدث عن الأزمة والتعريف بيها وأنواع الأزمة وطريقة تناولها إعلاميا، وبالتالى اجتماعيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكد اللواء أحمد توفيق، على أهمية شفافية الإعلام و ترك التقييم الإعلامى للجمهور والمتلقى، وليس من الجهاز الإعلامى، لأن الجمهور والمتلقي هو جهاز التقييم الصادق فى هذه المهمة ومن أهم أساسيات الإعلام الناجح سياسة الإعتذار اذا أخطأ الإعلام، وهذا للحفاظ على الصورة الذهنية عند الجمهور ومستوى رضا المتلقى وتقبل النقد من الآخر .

وأوضحت ندى حسام خبيرة الموضة، أن الشباب فئة ذكية يجب عدم الاستخفاف بعقولهم، لافتة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كالبحر الجارف فى نشر المعلومات وأن الدراما والموضة من أهم المجالات المؤثرة فى الشباب، فنجوم الدراما والموضة غالبا يكون لهم تأثير خفى وقوى على الشباب، ولذلك يجب على الفنان مراعاة الصورة التى يظهر بها، وأكدت أن الدراما هى إنعكاس للحالة والفترة السياسية والاقتصادية والثقافية التى يمر بها والمجتمع .