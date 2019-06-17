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عبد الرزاق حمد الله يعلق بعد أزمته في معسكر المغرب

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:22 م
عبد الرزاق حمد الله يعلق بعد أزمته في معسكر المغرب
عبد الرزاق حمد الله
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أميرة فطيم
 
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أعرب مهاجم نادي النصر والمنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن حزنه الشديد على عدم مشاركته في كأس إفريقيا وتمثيل منتخب بلاده بعد ابتعاده من معسكر أسود الأطلسي التحضيري.

 

وقال حمد لله عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وشكراً لمساندة الجمهور، أحبكم كثيراً".

 

يذكر أن طبيب المنتخب المغربي قال في تصريحات سابقة، إن حمدالله أبلغه بأنه لم يعد يشعر بالارتياح داخل صفوف المنتخب، ولن يكون بمقدوره العطاء، وسيؤثر ذلك سلباً على أدائه داخل الملعب.

 

وكانت تقارير صحفية مغربية قد اكدت تعرض حمد الله لأسبوع من الاضطهاد والاستفزاز خلال التدريبات، في ظل انقطاع التواصل بينه وبين مجموعة، يقودها المهدي بنعطية، وتضم كل من، يونس بلهندة ونبيل درار، و مبارك بوصوفة، وفيصل فجر.

 

كما عبر هداف الدوري السعودي للمحترفين، عن عدم ارتياحه للأجواء داخل المعسكر معزيا ذلك إلى غياب الروح الجماعية.

 

وكان الاتحاد المغربي للكرة قد أصدر بيانا يفيد أن سبب رحيل مهاجمه يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ.

 

يذكر أن المغرب يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

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