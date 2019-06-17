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"أمانة الرياض" ترفع 7.4 مليون مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:28 م
أمانة الرياض ترفع 7.4 مليون مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء
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رفعت أمانة منطقة الرياض 7470447 مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعا داخل نطاق مدينة الرياض، ضمن جهودها اليومية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في إطار برامج التحول البلدي، وتأتي ضمن مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وكانت أمانة الرياض قد أطلقت أربعة مشاريع متخصصة لرفع مخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء، تغطي جميع أرجاء المدينة، حيث حقق المشروع الأول الذي يشمل بلدية النسيم والسلي والعزيزية والملز والبطحاء والحائر نسبة إنجاز تبلغ 91 في المائة من إجمالي المواقع المحددة لإزالة المخلفات عنها، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع الثاني الذي يضم بلديات المعذر والشمال وعرقة 94 في المائة، وبلغ الإنجاز في المشروع الثالث الذي يغطي بلديتي الروضة والعليا ما نسبته 95.4 في المائة، وحقق المشروع الرابع الذي يشمل بلديات نمار والشفاء والعريجاء والشميسي نسبة إنجاز تبلغ 92.9 في المائة.

وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرارها في إزالة مخلفات الهدم والبناء ومظاهر التلوث البصري الأخرى إلى حين تنظيف كامل المدينة منها، مثمنة للسكان والزوار تعاونهم في الحفاظ على جمالية مدينة الرياض وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات للارتقاء بجودة الحياة فيها.

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