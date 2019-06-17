هل يجوز للمرأة الحائض مس المصحف ودخول المسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور أحمد ممدوح - أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على سرال ورد إليه مفداه " سيدة تاركة للصلاة وتدخل المسجد خلال الدورة الشهرية وتمسك المصحف.. فهل هذا حرام؟"، على النحو التالي:





قال أمين الفتوى في برنامج "من القلب للقلب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، " لا يجوز للسيدات مس المصحف أثناء الدورة الشهرية، كما أنه لا يجوز لها دخول المسجد، موضحا أنه إذا فعلت ذلك بدون علم فلا ذنب عليها".





وتابع أمين الفتوى قائلاً: أنه مِن المقرر شرعًا أنه يحرم على المُحدِث حدثًا أكبرَ مسُّ المصحف؛ لقول الله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.. [الواقعة : 79]، وكذلك يحرم على المُحدِث حدثًا أكبر تلاوة القرآن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلَّا الجنابة".