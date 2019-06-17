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قريبا.. يمكنك استخدام شاحن واحد لهواتف أيفون وأندرويد

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:10 م
قريبا.. يمكنك استخدام شاحن واحد لهواتف أيفون وأندرويد
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نتنشر التسريبات حول إمكانية مالكي أيفون وأندرويد استخدام نفس الشاحن لهواتفهم، وجاء هذا بعد اقتراب الإعلان عن هاتف "آيفون 11".

وتعتزم "أبل" التخلي عن ميزة الشحن "Lightning" المعتمدة في هواتف "آيفون"، واستبدالها بالشحن عبر "الكابل" من خلال منفذ "يو إس بي- سي"، المعتمد في هواتف "أندرويد".

ووفق ما ذكر موقع "فوربس"، فإن التسريب استند على صورة من نظام التشغيل المقبل "آي أو إس 13"، إذ تم حذف أيقونة الشحن "Lightning" واستبدلها بصورة كمبيوتر وكابل، وفق مانشره حساب رافاييل موتون على "تويتر"، المتخصص في نشر التسريبات التقنية.
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