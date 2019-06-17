نجاة مديرة التأمين الصحي بسمالوط من الموت أثناء نشرها "الغسيل"
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:03 م
أحمد الخميسي
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نجت مديرة فرع التأمين الصحي بمركز سمالوط، شمال المنيا من الموت عقب سقوطها من الدور الثالث أثناء نشر الغسيل.
تلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط رغدة محمد عبدالله «36 سنه» صيدلانية، مدير فرع التأمين الصحي بمركز سمالوط، شمال المنيا، أثناء نشر الغسيل ببلكونه منزلها بالدور الثالث.
تم نقل المصابة إلى مستشفي الراعي الصالح ومنها إلى مستشفي جامعه المنيا، لاستكمال العلاج.
وأفاد حسين فتح الله السوبي «45 سنة» زوج المصابة، انه حالتها مستقرة وجيدة وتتلقي العلاج دون إجراء أي عمليات جراحية، وسوف تعود لمنزلها عقب مثولها للشفاء خلال أيام.
تحرر محضر إداري بالواقعة، وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري.
تلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط رغدة محمد عبدالله «36 سنه» صيدلانية، مدير فرع التأمين الصحي بمركز سمالوط، شمال المنيا، أثناء نشر الغسيل ببلكونه منزلها بالدور الثالث.
تم نقل المصابة إلى مستشفي الراعي الصالح ومنها إلى مستشفي جامعه المنيا، لاستكمال العلاج.
وأفاد حسين فتح الله السوبي «45 سنة» زوج المصابة، انه حالتها مستقرة وجيدة وتتلقي العلاج دون إجراء أي عمليات جراحية، وسوف تعود لمنزلها عقب مثولها للشفاء خلال أيام.
تحرر محضر إداري بالواقعة، وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري.
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