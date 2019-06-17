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قتل وحرق وقطع رؤوس في "مجزرة عصابات" في باراجواي لقي 10 سجناء مصرعهم، الأحد، في أعمال عنف بين عناصر من عصابات متنافسة ان

الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:57 ص
قتل وحرق وقطع رؤوس في مجزرة عصابات في باراجواي لقي 10 سجناء مصرعهم، الأحد، في أعمال عنف بين عناصر من عصابات متنافسة ان
أحد سجون باراجواي
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وكالات
 
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ءلقي 10 سجناء مصرعهم، الأحد، في أعمال عنف بين عناصر من عصابات متنافسة اندلعت في أحد سجون باراجواي.

 

ووفقا لوزارة وزارة الداخلية في باراغواي فقد لقي 10 من السجناء مصرعهم، قتل 5 منهم بقطع الرأس و3 حرقا، خلال مواجهات بين عصابات متنافسة لتجار المخدرات في سجن شمالي البلاد.

 

وقالت الوزارة إن أعمال العنف وقعت في سجن سان بيدرو، على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة أسونسيون.

 

وأوضح وزير الداخلية في باراغواي، خوان فيلامايور، أن كل القتلى ينتمون إلى عصابات تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن المواجهات بدأت بعد ظهر الأحد واستمرت أكثر من 3 ساعات.

 

وأوضحت الوزارة أن المواجهات وقعت بين سجناء ينتمون إلى عصابة "بريمر كوماندو دا كابيتال بريمر"، وهي عصابة لتهريب المخدرات من ساو باولو في البرازيل، وآخرين ينتمون إلى "كلان روتيلا" المؤلفة من مهربي مخدرات من البرازيل وباراغواي، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس

وأسفرت المواجهات بين العصابتين كذلك عن إصابة 10 سجناء آخرين بجروح، منهم 4 في حالة خطرة.

 

وبحسب المعلومات الأولية، فإن أعمال العنف هذه متصلة بمقتل سجينين، الجمعة، في سجن تاكومبو في أسونسيون.

 

وأحداث العنف هذه هي الأخيرة في سلسلة مواجهات بين السجناء في سجون أميركا اللاتينية، بما في ذلك العنف الذي اندلع في أحد سجون البرازيل الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل 40 سجينا.

 

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