نشرة أخبار الظهيرة.. سيناتور أمريكي يطالب بضرب إيران عسكريا

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، وزير النقل يبحث مع سفير النمسا إنشاء مركز صيانة داخل ورش السكك الحديدية، وسيناتور أمريكي يطالب بضرب إيران عسكريا.

وزير النقل يبحث مع سفير النمسا إنشاء مركز صيانة داخل ورش السكك الحديدية

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع دكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليهم لصالح هيئة السكك الحديدية.

مدبولي: مصر شهدت نقلة نوعية في "الإصلاح الاقتصادي"

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا" الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، والذي يشارك فيه حضور عالمي وإقليمي ومحلي مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا.

طلاب الثانوية العامة عن امتحان "الفلسفة": سهل ومباشر

عبر بعض طلاب الثانوية العامة، عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة الفلسفة، مؤكدين أنه سهل ومباشر، وأكد الطلاب أن الامتحان من كتاب المدرسة.

إيران تعلن زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها سوف تزيد انتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%.

سيناتور أمريكي يطالب بلاده بضرب إيران عسكريا

طالب السيناتور الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري، توم كوتن، إدارة بلاده بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وذلك على خلفية أحداث خليج عمان.