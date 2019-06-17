صعود طفيف لمؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية





أستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات ، مع نشاط علي الأسهم المضرابية التس تشهد بعض التوازن النسبي .

وربح رأس المال السوقى بقيمة 400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.9 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14,211.8 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 606.76 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1,550.19 نقطة.

من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، جلسات الأسبوع، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين ومصحوباً بأحجام سيولة متوسطة وحراك نشط علي الأسهم المضاربية بعد إستقرار الوضع الأمني في مصر وثبات سعر النفط لتعاود الأسواق نشاطها مع بداية هذا الأسبوع .

وربح رأس المال السوقى بقيمة 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14,210.09 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 606.63 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1,549.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80.8 مليون ورقة مالية بقيمة 486,67 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 166شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.3%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25.9%.

ومالت صافى تعاملات المصررين للشراء 69.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات العرب والأجانب للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه،و 58.7 مليون جنيه على التوالى.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80.8 مليون ورقة مالية بقيمة 486,67 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 166شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.3%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25.9%.

ومالت صافى تعاملات المصررين للشراء 69.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات العرب والأجانب للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه،و 58.7 مليون جنيه على التوالى.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.