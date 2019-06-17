الطالع الفلكى الإثنين 17/6/2019..إنْهَاء أزْمَة!





*القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى العاشرة و30 دقيقة صباحاً ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى السادسة و13 دقيقة مساءً ، بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السابعة و12 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 9 بَؤونَة قبطى، 17 حُزَيْرَان رُومى، 13 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إحسَانِى زَىْ مَعرُفَك ياشيخ فَاضِل حَيِفْضَلْ فى الخَفَاء. (أنور وجدى من فيلم أمير الإنتقام-1951)

*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج القوس- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى القوس فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الجَوْزَاء ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام العاشرة و30 دقيقة صباحاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج القوس ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدرفى بُرج القوس يرمز للمكانة الإجتماعية الراقية والدراسات العليا والتواصل مع كريمة المُجتمع والأسفار البعيدة ولفترات طويلة ،مع هذا البدر(قد) تُتاح لك الفرصة لترقية مركزك الإجتماعى من خلال التحصّل على لقب علمى "بروفسير" أو الزواج من عريس/عروسة من مستوى إجتماعى راقى ، الهجرة لأراضٍ بعيدة ولفترة طويلة للبحث عن لقمة عيش شريفة بالحلال ،الإعلان والإعلام عن نفسك أو مُنتجاتك التجارية بأسلوب لطيف يكفل تحقيق مكاسب حلال بأسلوب أخلاقى راقى يجعل من سمعتك بين الناس مصُونة ولها الإحترام.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج القوس- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى القوس أيضاً بنفس التوقيت على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان لكن مع إختلاف الدرجة ، ماذا يعنى هذا؟





القمر بدرُ مُكتمل فى القوس ومعه بنفس البرج زُحل كوكب القوانين وفى المُواجهة الشمس/الأنا فى الجوزاء برج التواصل والدراسة ، ويكون البدر واقعاً فى المنزلة القمرية مُولا وترجمتها الجذور وشكلها فى النجوم رجل مُمسك بجذور نباتات ، والمعنى أن هذا البدر يُذكّرك أن تكون علاقاتك بالآخرين/ الجوزاء فى حدود القوانين والتقاليد/زحل فى القوس،الأخطاء الكلامية والتى تخالف تقاليد المُجتمع أو تطعن فى كرامة الآخرين قد توقعك فى مشاكل قانونية خصوصاً إن كنت تعمل بأحد المهن الكلامية كالإعلام أو المُحامَاة فلا ترمى الآخرين بشيئ قبل أن تكون مُمسكاً بجذور هذا الشيئ، أوتوقف عن الكلام.





المُشترى فى العقرب وزُحل مع القمر فى القوس وكليْهِمَا فى حالة الرّجوع (بطء سرعته عن معدّلها الطبيعى) ما (قد) يعنى تعرّضنا للشعور بالحسرة أو الوحدة أو الخسارة/زحل ، أو تعرّض مركزنا الإجتماعى/المُشترى للإهتزاز ، لحسن الحظ فالمريخ/القوّة يتواجد مع الشمس فى برج الجوزاء لنتوقّع شخصيّة نشيطة تتواجد فى مواجهة الأزمات ، هذا أشبه بحالة زكى رستم بفيلم إمرأة على الطريق عندما تعرّضت ورشته للبيع/زحل ومركزه الإجتماعى للإنهيار/المُشترى وهو نفس ما حدث لمحمود ياسين بفيلم الحرافيش ، فكان رشدى أباظة و إبراهيم الشرقاوى/المريخ هُما عنصر النشاط فى مواجهة و إنهاء أزمة زحل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك لتنتهى من كافة أعمالك المتأخرة ، لا تلجأ للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج الثور: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وتعامل مع الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم.





برج الجوزاء: ليس كل من حولك يتميّزون بالإتزان العقلى وعليك التغاضى عن سخافات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.





برج السّرطان: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الأسد: قد تكون ضحيّة لنقطة ضعفك الكبيرة وهى المديح المُستمرّ والنفاق الفجّ من شخصٍ ماكر والذى تُعاند نفسك لتُصدّقه ، حاول أن تغسل وجهك بماءٍ بارد.





برج العذراء: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج الميزان: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج العقرب: الإنغماس بالتفاصيل الصغيرة قد يجعلك تفقد القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ،انظرمن جديد من زاوية مختلفة للمشكلة لتجد الحل المناسب.





برج القوس: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الجدى: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.

برج الدّلو: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الحوت: فرصة لتنظيم مكتبك إن كنت تُعانى من تلال المستندات ولخبطة الدّفاتر والصبر والدّقة حليفاك،وعملية صيانة دوريّة لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى.



