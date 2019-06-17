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الصين تدفئ مواطنيها بمفاعل نووي "صغير"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:18 ص
الصين تدفئ مواطنيها بمفاعل نووي صغير
مفاعل نووي صغير
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وكالات
 
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قال مسؤول صيني، الاثنين، إن بلاده تعتزم بناء مفاعل نووي تجريبي صغير يمكنه أن يحل محل الفحم أو الغاز في توفير التدفئة للبلدات والمدن في المناطق الشمالية الأكثر برودة.

 

وأضاف وانغ شو جيا، وهو مهندس كبير في شركة استثمار كهرباء الدولة التي تطور المشروع، على هامش مؤتمر للصناعة أن مفاعل التدفئة الصغير سيستهدف مدينة جياموسي بإقليم هيلونغ جيانغ الذي يقع في شمال شرق البلاد وسيكون واحداً من وحدتين مقترحتين تصل قدرتهما المشتركة إلى 400 ميغاوات.

 

وقال وانغ لرويترز "لا يزال المشروع قيد مراجعة الحكومة المركزية للموافقة عليه"، مضيفاً أن الشركة المطورة تستهدف تشغيله بحلول عام 2024.

 

وتستكشف الصين استخدام المفاعلات النووية الصغيرة، التي تكون بحجم أقل من خمس حجم المفاعل النووي، كبديل لأنظمة التدفئة في المناطق الشمالية التي تتعرض إلى الضباب الدخاني.

 

وتزود الدولة منطقة الشمال بالتدفئة في الفترة من نوفمبر إلى مارس باستخدام مراجل تعمل بالفحم أو الغاز.

 

وأجرت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية تجارب بالفعل على تصميم "مفاعل لتدفئة المدن" تقول إن بإمكانه تزويد 200 ألف منزل بالدفء.

 

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