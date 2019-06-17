أصالة تعلن انضمامها لنجوم الطرب في ليلة سهم بجدة

شاركت النجمة أصالة، جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو "إنستجرام"، بصورة للملصق الدعائي لحفلها الغنائي الجديد الذي ستحيه بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة برعاية الملحن السعودي الشهير سهم، وذلك يوم السبت 29 من يونيو الجاري.





وأعربت "صولا" عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا الحفل وعلقت علي الصورة وقالت: "كان للنجاح معه طعم خاص.. هو أوّل من علّمني كيف عليّي أنّ أكبح جماح صوتي وبشكل مختلف عليّي أنّ أُلوّن صوتي، هو مبدع يصحو وينام على موسيقاه، هو مُصلح فنّي، يرتقي بالذّوق دون ملل، يترجم المشاعر لدرجة أنّني أستطيع من خلال موسيقاه وحدها أن أُخمّن القصّة، سنلتقي معاً على أرض الكرام رفيعيّ الذّوق، أصحاب القلوب الغضّة الطيّبة جدّة بحفل ليس كأيّ حفل.. زينته موسيقاه، وميزته هذه المجموعة من أهل الفنّ يفخر النّاس بهم، ويُشرّفني أنّ أكون معهم نوال_الكويتيّة "أسماء_المنوّر "رابح_صقر #راشد_الفارس #أصالة".



