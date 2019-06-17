أبطال فضائح المنتخبات العربية قبل أمم إفريقيا 2019 (تقرير)

دبت الأزمات في معسكرات معظم المنتخبات العربية قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

منتخب المغرب

خرج عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي من معسكر منتخب المغرب بسبب ما أثير حول وجود مؤامرة ضده من كبار المنتخب واضطهاده رغم أن الاتحاد المغربي أعلن أن استبعاده بسبب الإصابة وهو ما رد عليه اللاعب بنشر فيديوهات له أثناء التدريب.

منتخب الجزائر

استبعد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر هاريس بلقبلة لاعب وسط بريست الفرنسي بسبب ظهور مؤخرته في فيديو مثير للجدل على مواقع السوشيال ميديا من داخل المعسكر مما دفع اللاعب لتقديم الاعتذار.

منتخب تونس

دبت أزمة بين علي معلول ظهير الأهلي ومنتخب تونس وآلان جيريس المدير الفني لنسور قرطاج بسبب الخلاف على المشاركة في ودية كرواتيا أدت في النهاية إلى استبعاد معلول من قائمة أمم إفريقيا.

منتخب مصر

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر وهو يرتدي تيشيرت عليه شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية وهو ما أثار الجدل وعرض اللاعب للانتقادات عبر السوشيال ميديا.