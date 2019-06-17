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مقتل ناشط باكستاني في إسلام أباد

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:52 ص
مقتل ناشط باكستاني في إسلام أباد
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أعلنت الشرطة الباكستانية إن ناشطًا معروفًا بانتقاده على الإنترنت للجيش والسياسيين في البلاد قد قتل على أيدي مهاجمين مجهولين في العاصمة إسلام آباد. ويقول مسؤول الشرطة المحلي أياز خان إن محمد بلال خان قتل ليلة الأحد، مما أثار غضب أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان خان صحفيًا مستقلًا بالإضافة إلى نشاطه، وقالت الشرطة الاثنين إن شخصًا مجهولًا اتصل بالناشط ليأتي إلى حي شركة كراتشي، حيث تعرض هو وابن عمه لهجوم بالخناجر. وكان ابن عمه في حالة حرجة. وقع الهجوم بعد ساعات من انتقاد خان لقائد التجسس المعين حديثًا الفريق فايز حميد، الذي عمل سابقًا كرئيس للأمن الداخلي.
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المزيد عن: مقتل اياز خان الشرطة الباكستانية
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