أتربة وغبار يطوفان المملكة.. "الأرصاد" تنبه: 8 مناطق في مرماها

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.



ففي مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية ونجران والمدينة المنوّرة وعسير، أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساءً.



وتشمل في منطقة مكة المكرّمة: القنفذة والليث وخليص ورابغ وبحرة وتربة وجدة ورنية، كما تشمل في الرياض: الخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمزاحمية وعفيف ووادي الدواسر، وتشمل في الشرقية: الأحساء والدمام والنعيرية وبقيق وحفر الباطن، وتشمل في نجران: حبونا وشرورة ويدمة.



وتشمل في المدينة المنورة: الحناكية والعُلا وبدر ووادي الفرع وينبع، وتشمل في عسير: البرك، وتشمل في جازان: الدرب وبيش وصامطة وفرسان.



كما نبّهت "الأرصاد" منطقة الباحة من حالة أمطار متوسطة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل: الباحة والعقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة.



