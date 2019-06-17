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"الحصيني": رياح البوارح قادمة احذروا من الغبار والرمال

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:45 ص
الحصيني: رياح البوارح قادمة احذروا من الغبار والرمال
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أية حمروشي
 
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تنبأ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني؛ نشاطًا لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 14401015هـ، وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 14401017:16هـ، يُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.


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