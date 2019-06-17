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شرطة هونج كونج تقوم بإخلاء الشوارع

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:44 ص
شرطة هونج كونج تقوم بإخلاء الشوارع
صورة تعبيرية
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ترجمة منار طارق
 
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غادر المتظاهرون في هونج كونج الشوارع، لتفادي وقوع اشتباكات محتملة اليوم الاثنين، بعد مساومة لعدة ساعات مع الشرطة من خلال الانتقال إلى المناطق القريبة من مقر الحكومة في المدينة.

وقد تدفق المتظاهرون الذين مكثوا بعد مسيرة احتجاج حاشدة في اليوم السابق، مطالبين الرئيسة التنفيذية كاري لام بالتخلي عن مشروع قانون التسليم المقترح، صباح اليوم، خارج المجلس التشريعي لهونج كونج بعد اخلاء الشرطة للمنطقة. وكان قد سمح قرارهم بالانتقال بإعادة فتح الشوارع أمام حركة المرور.

رفض النشطاء اعتذارًا من لام بسبب تعاملها مع التشريع، الأمر الذي أثار مخاوف من توسيع سيطرة بكين في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، وقال لي تشوك يان، المشرع والناشط السابق "نحن غاضبون جدًا من عدم استجابة كاري لام لمطالب جميع المحتجين، ولكن حان الوقت الآن للحديث عن الإستراتيجية، والحديث عن الاستراتيجية يكون حول كيفية جعل النضال صراع طويل الأمد، وليس احتجاج ليوم واحد، لذا إذا لم تستجب كاري لام للمطالب الخمسة للمتظاهرين، فسوف يعود الناس وسيستمر الصراع".
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المزيد عن: مشروع قانون تسليم المجرمين اعتذار كاري لام احتجاجات هونج كونج
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