شرطة هونج كونج تقوم بإخلاء الشوارع
الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:44 ص
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
غادر المتظاهرون في هونج كونج الشوارع، لتفادي وقوع اشتباكات محتملة اليوم الاثنين، بعد مساومة لعدة ساعات مع الشرطة من خلال الانتقال إلى المناطق القريبة من مقر الحكومة في المدينة.
وقد تدفق المتظاهرون الذين مكثوا بعد مسيرة احتجاج حاشدة في اليوم السابق، مطالبين الرئيسة التنفيذية كاري لام بالتخلي عن مشروع قانون التسليم المقترح، صباح اليوم، خارج المجلس التشريعي لهونج كونج بعد اخلاء الشرطة للمنطقة. وكان قد سمح قرارهم بالانتقال بإعادة فتح الشوارع أمام حركة المرور.
رفض النشطاء اعتذارًا من لام بسبب تعاملها مع التشريع، الأمر الذي أثار مخاوف من توسيع سيطرة بكين في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، وقال لي تشوك يان، المشرع والناشط السابق "نحن غاضبون جدًا من عدم استجابة كاري لام لمطالب جميع المحتجين، ولكن حان الوقت الآن للحديث عن الإستراتيجية، والحديث عن الاستراتيجية يكون حول كيفية جعل النضال صراع طويل الأمد، وليس احتجاج ليوم واحد، لذا إذا لم تستجب كاري لام للمطالب الخمسة للمتظاهرين، فسوف يعود الناس وسيستمر الصراع".
وقد تدفق المتظاهرون الذين مكثوا بعد مسيرة احتجاج حاشدة في اليوم السابق، مطالبين الرئيسة التنفيذية كاري لام بالتخلي عن مشروع قانون التسليم المقترح، صباح اليوم، خارج المجلس التشريعي لهونج كونج بعد اخلاء الشرطة للمنطقة. وكان قد سمح قرارهم بالانتقال بإعادة فتح الشوارع أمام حركة المرور.
رفض النشطاء اعتذارًا من لام بسبب تعاملها مع التشريع، الأمر الذي أثار مخاوف من توسيع سيطرة بكين في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، وقال لي تشوك يان، المشرع والناشط السابق "نحن غاضبون جدًا من عدم استجابة كاري لام لمطالب جميع المحتجين، ولكن حان الوقت الآن للحديث عن الإستراتيجية، والحديث عن الاستراتيجية يكون حول كيفية جعل النضال صراع طويل الأمد، وليس احتجاج ليوم واحد، لذا إذا لم تستجب كاري لام للمطالب الخمسة للمتظاهرين، فسوف يعود الناس وسيستمر الصراع".
Advertisements
- انتخاب "كاري لام " زعيمة جديدة لهونج كونج
- الحكومة الصينية: نتيجة انتخابات هونج كونج نزيهة وعادلة
- وسط مخاوف.. هونج كونج تقدم قوانين منقحة لتسليم المجرمين
- احتجاجات عارمة بشوارع هونج كونج على قانون تسليم المجرمين للصين
- ناشطة من هونج كونج يتعهد بمقاومة قانون تسليم المجرمين إلى الصين
- عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية لهونج كونج
- تظاهرات بتايوان تضامنا مع المحتجين في هونج كونج
- الحشود الهائلة تجبر قيادة هونج كونج علي الاعتذار
- هونغ كونغ: المتظاهرون يعودون إلى الشوارع رغم تعليق مشروع قانون التسليم