اليوم.. مؤلف "لمس أكتاف" ضيف "كلام وسط البلد" على راديو مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:34 ص
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يحل السينارست والمؤلف هانى سرحان، ضيفًا على برنامج "كلام وسط البلد"، على "راديو مصر" اليوم الإثنين في الساعة الـ٤ عصرًا.
ويتحدث هانى سرحان، عن أهم أعمالة ويتطرق الحوار إلى مسلسل "لمس أكتاف" والنجاح الكبير الذي حققة المسلسل، كما يتحدث عن مسلسل "الأب الروحي"، وكيف يرى الجيل الحالى جيل عملاقة الكُتابة أمثال الراحل أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبدالرحمن وغيرهم من الكتاب.
البرنامج من تقديم نسرين عكاشة وزياد علي والإعداد نورهان الحملاوى ورئيس التحرير محمد شاهين.
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