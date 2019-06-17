"لقيت فيك كل اللي بحلم بيه".. رسالة آيتن عامر لزوجها بمناسبة عيد زواجهما
الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:32 ص
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وجهت الفنانة أيتن عامر، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، رسالة لزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، خلال احتفالها بعيد زواجهما.
ونشرت أيتن صورة من حفل زفافهما، للتعبير عن مدى سعادتها بهذا اليوم.
ونشرت أيتن صورة من حفل زفافهما، للتعبير عن مدى سعادتها بهذا اليوم.
وعلقت على الصورة قائلة: النهاردة عيد جوازنا الرابع واتصادف إنه كمان عيد الأب اللى بيقولوا عليه ده، بس لو اتكلمت جد بقى هقول إن النهاردة يوم ميتنسيش لأن ربنا هو اللى رتبه وكأنه كان بيدينى علامة",
وأضافت "لو كنت أعرف أنك هتبقى أب جميل أوى كدة كنت دعيت ربنا أنه يجمعنا من زمان أوى أوى، مش بس عشان أنت أب بمعنى الكلمة، لا دة لأنك راجل بجد ولقيت فيك كل اللى أي بنت تحلم بيه.. بحبك وربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة".
وأضافت "لو كنت أعرف أنك هتبقى أب جميل أوى كدة كنت دعيت ربنا أنه يجمعنا من زمان أوى أوى، مش بس عشان أنت أب بمعنى الكلمة، لا دة لأنك راجل بجد ولقيت فيك كل اللى أي بنت تحلم بيه.. بحبك وربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة".
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