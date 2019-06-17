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مفاجأة غير متوقعة.. نجم ريال مدريد يطلب الخلع

الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:48 ص
مفاجأة غير متوقعة.. نجم ريال مدريد يطلب الخلع
ريال مدريد
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، الأحد، أن لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، أصبح من المحتمل رحيله عن صفوف الملكى خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد الصفقات الجديدة الذى تعاقد معها ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية "أن رغم إعحاب زيدان بفاسكيز إلا أن الاعب أصبحت فرصته فى المشاركة بشكل أساسي مع الفريق صعبة بسبب التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.

وأشارت" ماركا "أن أيضاً اللاعب الشاب إبراهيم دياز من الممكن أن يرحل مع فاسكيز ولكن لم تحسم الأمور حتى الأن، خاصة أن هناك إهتمام من جانب أندية إسبانية بدياز وأبرزهم نادى خيتافي والذى سيشارك أوروبياً الموسم المقبل.

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