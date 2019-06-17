عبد الظاهر السقا يكشف نقطة ضعف الجيل الحالي للمنتخب

أكد عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق أن المنتخب في عهد الأرجنتيني هيتكور كوبر المدير الفني السابق كان يمتلك شخصية وتشكيل ثابت، مشددا على أنه حقق أهدافه بالوصول لمونديال روسيا والتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2017 بالجابون.





وقال السقا خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة الأولى: "ضغط الجمهور سيكون كبير على أجيري واللاعبين، من الصعب اللعب بطريقة أجيري مع منتخبات مثل السنغال أو كوت ديفوار أو المغرب".





وعن الفارق بين بطولات أمم أفريقيا التي خاضها مع المنتخب قال السقا: "الجوهري رفع الضغوط عن اللاعبين ببطولة 98 وبطولتي 98 و2006 شهدا تلاحم أجيال وتعاون بين الخبرات والشباب، أما نقطة ضعف الجيل الحالي للمنتخب افتقاد الخبرات".