تركي آل الشيخ:"العاصي يجهز فريقا أوروبيا"

فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة عن محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز.





وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" العاصي بيجهز لفرقة اوروبا ... العاصي مكتوب له كل صيف موال ... لكن المرة دي حاجه تااانية".



