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اليوم.. علاء مرسي ضيف "كلام ستات" على "ON E"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:14 ص
اليوم.. علاء مرسي ضيف كلام ستات على ON E
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يحل الفنان علاء مرسي، ضيفًا على برنامج "كلام ستات"، غدًا الإثنين، على قناة "ON E"، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتبدأ الحلقة بفقرة "بيقولك" التي تعرض عددًا من الاخبار الخفيفة والطريفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتحل خلالها ضيفةً د.عبير عطيفة، مديرة الوحدة الإقليمية للإعلام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقا ووسط أسيا وشرق أوروبا.

وأيضًا فقرة "اسال الستات"، المخصصة للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات التي ترد على صفحات البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقرة "عكس عكاس"، ثم فقرة "كل يوم حاجة".

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.


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