خراجة: مجلس نقابة الصحفيين 'اتشكل على القهوة'

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قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس لم يطرح التوصيت على تشكيل هيئة المكتب، ليُعطي صورة للدولة أنه مجلس متوافق.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، إنه انسحب بسبب رفضه لتشكيل المجلس الذي تم التوافق حوله، مؤكدًا أنه عضو مجلس نقابة ولن يمنعه ذلك عن العمل.





وتابع: "مجلس نقابة الصحفيين اتشكل على القهوة، وما حدث مجرد إجراء شكلي، والنقيب رفض طرح المناصب للتصويت مثلما كان يحدث خلال المجالس السابقة.





وكان انسحب "خراجة" منذ قليل، من الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان لتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة و اللجان النوعية.





وقال عقب انسحابه: "المسألة منتهية ويكفينى أنني عضو مجلس نقابة، ولا يهمني، ما يحدث في اجتماع مجلس النقابة ماهو إلا تربيط".





وكان عقد اليوم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اجتماعًا؛ لاستكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، بالإضافة إلى ما يُستجد من أعمال.





وأسفر تشكيل هيئة المكتب عن تولي جمال عبدالرحيم منصب وكيل أول النقابة، بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب، كما تولى خالد ميري منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، بالإضافة إلى لجنة التحقيق، فيما تولى محمد شبانة منصب سكرتير عام النقابة، أما هشام يونس فتولى منصب أمانة الصندوق.





وبخصوص تشكيل اللجان، ترأس عمرو بدر لجنة الحريات، ومنصب السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد عبدالحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد، وترأس أيمن عبدالمجيد لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج بالنقابة، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي، أما

حماد الرمحي فتولى منصب أمين لجنة التسويات، وكذلك أمين لجنة المعاشات، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي.





كما تم الاتفاق على أن يتولى حسين الزناتي منصب رئيس لجنة النشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضوية هيئة التأديب، بينما يتولى محمد خراجة منصب وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد، ويتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشعب بعد انضمامها لها، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد، وأخيرًا يتولى محمد يحيى يوسف رئاسة لجنة الخدمات وعضوية لجنة التأديب، وممثل المجلس في صندوق التكافل.





واتفق المجلس على حسم مقعدي عضوية لجنة القيد بين الثلاثي هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، بجانب خالد ميري رئيس اللجنة، وذلك في أول اجتماع قادم للمجلس.