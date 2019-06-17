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رشوان: النقابة تمر بظروف صعبة وعجز مشروع العلاج وصل 6 ملايين جنيه سنويًا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:02 ص
رشوان: النقابة تمر بظروف صعبة وعجز مشروع العلاج وصل 6 ملايين جنيه سنويًا
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن العجز في مشروع العلاج بالنقابة بحالته الحالية، يصل إلى ٦ ملايين جنيه سنويًا.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة تمر بظروف صعبة جدًا؛ حيث أن الموارد النقابة لا تزيد عن مليون و٢٠٠ ألف جنيه فقط، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على زيادة هذه الموارد لتحسين وضع النقابة المادي.
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المزيد عن: هيئة مكتب نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر
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