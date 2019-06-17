بعد الإفراج عنها.. شيما الحاج تظهر بمكياج كامل
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:57 ص
Advertisements
Advertisements
ظهرت الفنانة شيما الحاج، بمكياج كامل لأول مرة منذ القبض عليها، وذلك بعد الإفراج عنها منذ قليل بصحبة الفنانة منى فاروق من قسم أول مدينة نصر.
انت أجهزة الأمن بالقاهرة أطلقت منذ قليل، سراح الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتورطتين في قضية الفيديوهات الجنسية من قسم أول مدينة نصر تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهما.
وتم إطلاق سراح الفنانتين عقب الانتهاء من الكشف جنائيا عليهما وثبوت أنهما غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
يذكر أنه تم ترحيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج من سجن النساء بالقناطر إلى قسم أول مدينة نصر، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما.
Advertisements