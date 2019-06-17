'الصحفيين' تقرر رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور بعد حل أزمة العضويات
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:52 ص
ميسون أبو الحسن
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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة، قرر خلال اجتماعه اليوم، رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد الاتفاق على إنهاء الأزمات بين النادي والزملاء الصحفيين، ومنع بعضهم من الدخول النادي، واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، وتقنيين العضويات المُستثناة بالنادي، ومن بينها عضويات الصحفيين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر فتح مشروع العلاج للزملاء القدماء مرة أخرى، بغرامة ٤٠٠ جنيه، لمدة أسبوع، وفتح الزملاء الجدد فتح أسبوعين بدون غرامة لمدة أسبوعين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر فتح مشروع العلاج للزملاء القدماء مرة أخرى، بغرامة ٤٠٠ جنيه، لمدة أسبوع، وفتح الزملاء الجدد فتح أسبوعين بدون غرامة لمدة أسبوعين.
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