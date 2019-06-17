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هاني رمزي يكشف سلبيات منتخب مصر في وديتي تنزانيا وغينيا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:46 ص
هاني رمزي يكشف سلبيات منتخب مصر في وديتي تنزانيا وغينيا
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الفجر الرياضي
 
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أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الفريق أهدر العديد من الفرص خلال الشوط الثاني أمام غينيا.

وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الثاني، لكننا لعبنا بـ3 طرق مختلفة ومميزة".

وأكمل : "كان هناك سلبية واضحة في إهدار الفرص، يجب أن نستغلها بشكل جيد، وهذا ما تحدثنا فيه".

وأضاف : "الفرق الإفريقية مستوى ثاني وثالث، لن يهاجموا إلا بأخطاء منا، لذلك حرصنا ألا يكون هناك أخطاء".

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