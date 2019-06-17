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طنطا يقيم حفلا لصرف مستحقات اللاعبين بمناسبة الصعود

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:08 ص
طنطا يقيم حفلا لصرف مستحقات اللاعبين بمناسبة الصعود
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سارة سالم
 
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نظم نادي طنطا الرياضي الأحد، حفل تكريم بقاعة المؤتمرات بالمبني الإجتماعي للنادي، وذلك لتهنئة لاعبي الفريق والجهاز الفني بمناسبة الصعود للدوري الممتاز.

الحقل جاء بحضور فايز عريبي رئيس النادي ومجلس الإدارة، وقيادات محافظة الغربية، وشهد الحفل صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، والجهاز الفني والإداري، عن الموسم المنقضي، كما شهد الحفل تناول الجميع وجبة العشاء.

وكان طنطا قد تعاقد مع 4 لاعبين ضمن استعدادات الفريق لدوري الأضواء، وهم أحمد فهمي، وجون مانجا، ومحمود مصطفي، ومحمود مصطفي مودي، وأحمد العش.
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