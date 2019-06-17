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اليوم.. الحكم على وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:00 ص
اليوم.. الحكم على وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع
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مروة هيكل
 
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تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، الحكم على صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع . 

يصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبوكريشة.
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